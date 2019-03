ടെലിവിഷന്‍ സീരിയലുകള്‍ക്കും മിമിക്രി ഷോകള്‍ക്കും റിയാലിറ്റി ഷോകള്‍ക്കും സെന്‍സറിങ് വേണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി.

വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച് നടന്‍ സുരാജിനും സ്വകാര്യ ചാനലിനുമെതിരെ ആദ്യം കേസ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് നടനെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസ് നല്‍കിയിരുന്നു. അന്‍പതു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ചാനലില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച കത്തല്ലാതെ മറ്റു കാര്യമായ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും പിന്നീടുമുണ്ടായില്ല എന്നതിനാലാണ് താന്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

മിമിക്രിയെന്ന പേരില്‍ ആള്‍മാറാട്ടമാണ് നടത്തിയതെന്നും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ആരോപിച്ചു. ടിവി ചാനലുകളിലെ പരിപാടികള്‍ സെന്‍സര്‍ ചെയ്യാനുള്ള നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ തിരുവനന്തപുരം റീജണല്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് നിവേദനം നല്‍കിയെങ്കിലും അവരെയല്ല സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

ചാനലിലെ ഷോയ്ക്കു ശേഷം നിരവധിപേരാണ് അതിലെ ആശയങ്ങളെ തന്റേതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തന്നോട് നേരിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചതെന്നും സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

ചില നടന്‍മാരെല്ലാം വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീര്‍ക്കുവാനാണ് ഈ മിമിക്രി ഷോകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അനുകരണമെന്ന പേരില്‍ ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തി വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോയെന്നും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ചോദിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റില്‍ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ജഡ്ജായി എത്തിയ ഒരു ചാനലിലെ ഹാസ്യ പരിപാടിയിലാണ് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തില്‍ അനുകരിച്ചുവെന്ന് സംവിധായകന്‍ ആരോപണമുന്നയിച്ചത്.

Content Highlights : Santhosh Pandit in Highcourt, seeks censoring for tv serials and reality shows