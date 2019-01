ശബരിമല സമരങ്ങളുടെ കേസ് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല കര്‍മ സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ച 'ശതം സമര്‍പ്പയാമി' എന്ന പേരിലുള്ള ധനസമാഹരണത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സിനിമാ താരം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്. ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് 51000 രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നു.

പണം നിക്ഷേപിച്ചതിന് തെളിവായി രസീതിന്റെ ചിത്രം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചു. ഞാന്‍ ശബരിമല കര്‍മ്മ സമിതിയുടെ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് 51,000/- (അമ്പത്തൊന്നായിരം രൂപ മാത്രം ) അവരുടെ അക്കൗണ്ടില് നിക്ഷേപിച്ച വിവരം ഏവരേയും സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു...( അവര് 100രൂപ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്...)

I am very happy to transfer Rs. 51,000/- (Rupees fifty one Thousand only) to the Sabarimala Karma Samithi..

എല്ലാവര്‍ക്കും നന്മ ആശംസിക്കുന്നു..

'ശതം സമര്‍പ്പയാമി' കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും സംവാദങ്ങള്‍ക്കും വിഷയമായി മാറിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ ട്രോളുകളും ക്യാമ്പയിനുകളുമായി ഒരു വിഭാഗം ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ശതം സമര്‍പ്പയാമിക്കെതിരേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നല്‍കിയുള്ള ചലഞ്ചും ആരംഭിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഉദ്യമം അട്ടിമറിക്കുവാന്‍ ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ശബരിമ കര്‍മ സമിതി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു.

