ബെംഗളൂരു : ഇന്ത്യയില്‍ എങ്ങും തരംഗമായ കെജിഎഫ് ചാപ്റ്റര്‍ 2 സഞ്ജയ് ദത്ത് വില്ലനായി എത്തും. നായകനായ യഷ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ആദ്യഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ മറ്റു സിനിമകളുടെ തിരക്കായതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന് പടത്തില്‍ സഹകരിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. എന്നാല്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഉറപ്പായും ഉണ്ടാകുമെന്ന് യാഷ് പറഞ്ഞു.

കൊടുംവില്ലന്‍ അധീരയെന്ന കഥാപാത്രത്തെയാകും സഞ്ജയ് ദത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം അടുത്തമാസം ആരംഭിക്കും. കെ.ജി.എഫ് കന്നഡ ചിത്രമായതിനാലാണ് സഞ്ജയ് ദത്ത് ആദ്യഭാഗത്തില്‍ അഭിനയിക്കാതിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്തവൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

കന്നഡതാരം യഷിനെയും അധികമാര്‍ക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ചിത്രം ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ തരംഗമായിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി ദത്ത് താല്‍പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ 21-നാണ് ചിത്രം ഇന്ത്യയില്‍ റിലീസ് ചെയ്തത്. കന്നഡ, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി ഭാഷകളില്‍ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങി. കര്‍ണാടകയില്‍ ആദ്യദിനം 350 സ്‌ക്രീനുകളിലും ബെംഗളൂരുവില്‍ 500 പ്രദര്‍ശനങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

കന്നഡയില്‍ ഇതുവരെ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടതില്‍ ഏറ്റവും ചെലവു കൂടിയ ചിത്രമാണ് കെജിഎഫ്. കോലാറിന്റെ സ്വര്‍ണഖനിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ റോക്കി എന്ന അധോലോക നായകന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

Content Highlights : Sanjay Dutt to Play villain In KGF Chapter 2 KGF Yash Movie Second part