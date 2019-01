ക്വീന്‍ എന്ന മലയാള സിനിമയിലെ ചിന്നുവായി വന്നു മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചുപറ്റിയ നായികയാണ് സാനിയ ഇയ്യപ്പന്‍. ജയസൂര്യ-രഞ്ജിത്ത് ശങ്കര്‍ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രേതം 2-ലും പൃഥ്വിരാജിന്റെ കന്നി സംവിധാന സംരംഭത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനാകുന്ന ലൂസിഫറിലും സാനിയ വേഷമിടുന്നുണ്ട്.

തനിക്കൊരു പ്രണയമുണ്ടെന്നു തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സാനിയ ഇപ്പോള്‍. ഒരു സ്വകാര്യ എഫ്.എം ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സാനിയ തന്റെ പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു പ്രമുഖ ചാനലില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഡാന്‍സ് റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നകുല്‍ തമ്പിയാണ് സാനിയയുടെ പ്രണയ നായകന്‍. സാനിയ സിനിമയിലെത്തുന്നതും ഇതേ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയാണ്.

തങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തോളമായി പ്രണയത്തിലാണെന്നും നകുല്‍ ഇപ്പോള്‍ മുംബൈ വിസ്ലിങ്‌വുഡ്സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മീഡിയ സ്‌കൂളില്‍ സംവിധാനം പഠിക്കുകയാണെന്നും സാനിയ വെളിപ്പെടുത്തി. നകുലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ സാനിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ സാനിയ നേരത്തെ തന്റെ ആദ്യ ക്രഷിനെക്കുറിച്ചും തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. തനിക്ക് ആദ്യമായി പ്രണയം തോന്നിയത് അഞ്ചാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോഴാണെന്നും സരജാനോ എന്നാണ് ആളുടെ പേരെന്നും രജിഷ വിജയനൊപ്പം ജൂണ്‍ എന്ന സിനിമയില്‍ അദ്ദേഹം വേഷമിടുന്നുണ്ടെന്നും സാനിയ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



