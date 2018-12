ആറു വര്‍ഷങ്ങളുടെ ഇടവേളക്കു ശേഷം സംവൃത സുനില്‍ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഒരു വടക്കന്‍ സെല്‍ഫിയുടെ സംവിധായകന്‍ ജി പ്രജിത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സംവൃതയുടെ രണ്ടാം വരവ്. ബിജു മേനോന്റെ നായികയായാണ് സംവൃതയെത്തുന്നത്.

രസികന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകന്‍ ലാല്‍ജോസ് മലയാളത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയ പുതുമുഖമാണ് സംവൃത സുനില്‍. നാട്ടിന്‍പുറത്തുകാരിയായി വന്ന സംവൃത തിരക്കഥ, ഇവര്‍ വിവാഹിതരായാല്‍, നീലത്താമര, ഹാപ്പി ഹസ്‌ബെന്റ്‌സ്, സ്വപ്‌നസഞ്ചാരി, കോക്ക്‌ടെയില്‍, മാണിക്യക്കല്ല്, ഡയമണ്ട് നെക്ക്‌ലെസ്, അരികെ, അയാളും ഞാനും തമ്മില്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മികച്ച അഭിനയം കാഴ്ച്ച വച്ചിരുന്നു.

വിവാഹശേഷം ഭര്‍ത്താവ് അഖില്‍രാജിനൊപ്പം യു എസിലായിരുന്ന സംവൃത ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി അഭിനയത്തില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. 101 വെഡ്ഢിങ്ങ്‌സ് ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ചിത്രം. ഈയിടെ ഒരു ടെലിവിഷന്‍ ചാനലിലെ റിയാലിറ്റി ഷോവില്‍ ജഡ്ജുകളിലൊരാളായി സംവൃതയെത്തിയിരുന്നു.

