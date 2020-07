പ്രസവശേഷം ശരീരഭാരം വർധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിനിരയായ നടിമാരിലൊരാളാണ് സമീറ റെഡ്ഡി. പ്രസവത്തിനു ശേഷം വിഷാദരോഗത്തിനുകൂടി അടിമപ്പെട്ട സമീറയ്ക്ക് സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുപോലും കേൾക്കേണ്ടി വന്ന പരിഹാസവാക്കുകൾ വേദനാജനകമായിരുന്നുവെന്ന് സമീറ പല അവസരങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിനു ശേഷം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും മെലിയാനും നടി എടുത്ത തീവ്രപരിശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ സ്ഥിരമായി ആരാധകരോടു പങ്കുവെക്കാറുമുണ്ട്.

അത്തരത്തിൽ ബോഡിഷെയ്മിങ്ങിനിരയായ ഒരു അമ്മയുടെ സന്ദേശത്തിന് പ്രതികരണവുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സമീറ ഇപ്പോൾ. തന്റെ നരച്ച മുടിയും മെയ്ക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത മുഖവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ്, സമൂഹം നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യ സങ്കല്‍പങ്ങളോട് താരം പ്രതികരിച്ചത്

"ഒരു വയസുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ എനിക്കൊരു സന്ദേശം അയച്ചു. പ്രസവത്തിനു ശേഷം അവരെ കാണാൻ ഒട്ടും സൗന്ദര്യമില്ലെന്നും ബേബി ഫാറ്റ് മൂലം തടിച്ച് വിരൂപയായി തോന്നിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരുടെ സന്ദേശം. എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അവരെ വിഷാദയാക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി.

അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കമുണർന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു മെയ്ക്കപ്പു പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നമ്മെക്കുറിച്ച് നമുക്കു തന്നെയുള്ള പ്രതീക്ഷകളിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചിന്ത നിറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നല്ലൊരു അമ്മയാകാൻ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയും അവനവൻ എങ്ങനെയാണോ അതിനെ സ്വീകരിച്ചും ഞാൻ എനിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പോസിറ്റീവ് അന്തരീക്ഷം തീർത്തു. നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ദുഖിക്കാതെ നല്ലത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ...സ്വയം സ്നേഹിക്കൂ... വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് സമീറ കുറിക്കുന്നു.

