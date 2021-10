നാ​ഗചൈതന്യ-സാമന്ത വിവാഹമോചനമാണ് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിഷയത്തിൽ സാമന്തയുടെ പിതാവ് ജോസഫ് പ്രഭുവിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ശ്ര​ദ്ധ നേടുന്നത്.

അവരുടെ വേർപിരിയലിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ തന്റെ മനസ്സ് ശൂന്യമായിപ്പോയി എന്നാണ് ജോസഫ് പ്രഭു പ്രതികരിച്ചത്. കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ തീരുമാനം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും തന്റെ മകൾ ചിന്തിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇതെന്ന് തനിക്ക് മനസിലായതായും അ​ദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി തെലുങ്ക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഏറെ നാളായി പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് താരദമ്പതിമാർ തങ്ങളുടെ വിവാഹമോചന വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ജീവിത പങ്കാളികൾ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾ വേർപിരിയുകയാണെന്നും ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഇനിയും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും വിവാഹമോചന വാർത്തയിൽ സ്ഥിരീകരണം അറിയിച്ച് താരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

"സാമന്തയ്ക്കും നാ​ഗചൈതന്യയ്ക്കും സംഭവിച്ചത് ദൗർഭാ​ഗ്യകരമായ കാര്യമാണ്. ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ നടക്കുന്നത് എല്ലാം എപ്പോഴും സ്വകാര്യമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. സാമും ചായിയും എനിക്ക് ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സാം ചിലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. കൂടാതെ അവൾ എന്നും ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ആയിരിക്കും. ദൈവം ഇരുവർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി നൽകി അനു​​ഗ്രഹിക്കട്ടെ..." എന്നാണ് വിവാഹമോചന വാർത്തയോട് തെലുങ്ക് സൂപ്പർ താരവും നാ​ഗചൈതന്യയുടെ അച്ഛനുമായ നാ​ഗാർജുന അക്കിനേനി പ്രതികരിച്ചത്.

