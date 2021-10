സിനിമാതാരങ്ങളായ സാമന്തയും നാഗചൈതന്യയും വിവാഹമോചിതരാകുന്ന വിവരം കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയാണ് വിവരം പുറത്ത് വിട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സാമന്തയെ മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തില്‍ വ്യജപ്രചരണവുമായി ചിലര്‍ രംഗത്ത് വരികയും നടി രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സാമന്തയ്ക്ക് മറ്റു പ്രണയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയെന്നും കുട്ടികളെ വേണ്ടെന്ന് വച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു പ്രചാരണം. തുടര്‍ന്നാണ് താരം കടുത്ത ഭാഷയില്‍ മറുപടിയുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

അമ്മയാകുന്നതിന് വേണ്ടി സിനിമാ ജീവിതത്തില്‍ ഒരു വലിയ ഇടവേളയെടുക്കാനായിരുന്നു സാമന്തയുടെ തീരുമാനം. ശാകുന്തളം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും നിര്‍മാതാവ് നീലിമ ഗുണ പറയുന്നു.

''ഞാനും എന്റെ പിതാവ് ഗുണശേഖര റാവുവും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് ശാകുന്തളത്തിന് വേണ്ടി സാമന്തയെ സമീപിക്കുന്നത്. കഥ സാമന്തയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായി. എന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഒരു നിബന്ധന വച്ചു. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു അത്. ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ അതിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. സിനിമയില്‍ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഇടവേളയെടുത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനായിരുന്നു സാമന്തയുടെ തീരുമാനം''- നീലിമ ഗുണ പറഞ്ഞു.

2018 ലായിരുന്നു സാമന്തയും നാഗചൈതന്യയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നത്. ദീര്‍ഘകാലത്തെ സൗഹൃദവും പ്രണയവും വിവാഹത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു. വിവാഹമോചനത്തിന്റെ ഭാഗമായി 200 കോടി രൂപയോളം നാഗചൈതന്യയും കുടുംബവും സാമന്തയ്ക്ക് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായും നടി അത് നിരസിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

Content Highlights: Samantha was ready to have a baby with Naga Chaitanya,Shaakuntalam producer Neelima