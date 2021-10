സിനിമാതാരങ്ങളായ സാമന്തയും നാഗചൈതന്യയും വിവാഹമോചിതരാകുന്ന വിവരം കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയാണ് വിവരം പുറത്ത് വിട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സാമന്തയെ മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തില്‍ വ്യജപ്രചരണവുമായി ചിലര്‍ രംഗത്ത് വരികയും നടി രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സാമന്തയ്ക്ക് മറ്റു പ്രണയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയെന്നും കുട്ടികളെ വേണ്ടെന്ന് വച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു പ്രചാരണം. തുടര്‍ന്നാണ് താരം കടുത്ത ഭാഷയില്‍ മറുപടിയുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

സാമന്തയും സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് പ്രീതം ജുകാല്‍കറും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്നും നാഗചൈതന്യയെ വിവാഹമോചനത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ ബന്ധമാണെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രീതം. കള്ളപ്രചാരണങ്ങള്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നാഗചൈതന്യം മൗനം വെടിയാഞ്ഞത് തന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചുവെന്ന് പ്രീതം പറയുന്നു.

എനിക്ക് സാമന്ത സഹോദരിയെപ്പോലെയാണ്. ജീജീ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. നാഗചൈതന്യയെയും എനിക്ക് വര്‍ഷങ്ങളായി അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിനറിയാം സാമന്തയുമായി എനിക്കേത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന്. നാഗചൈതന്യ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇത് ഇത്രയും സങ്കീര്‍ണമാവുകയില്ലായിരുന്നു. ആരാധകര്‍ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരാണ് ഇത്തരം വിലകുറഞ്ഞ കുപ്രചരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. സാമന്തയുടെ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ പേരില്‍ എനിക്ക് ധാരാളം മോശം സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കടുത്ത ആക്രമണങ്ങള്‍ എന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്- പ്രീതം പറഞ്ഞു.

