സാമന്ത-നാ​ഗചൈതന്യ വിവാഹമോചനമാണ് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാലോകത്ത് ഇപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. നാല് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇരുവരും സൗഹാർ‌ദപരമായി വേർപിരിഞ്ഞപ്പോഴും ഇരുപക്ഷത്തിനും പിന്തുണയും വിമർശനങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഈയവസരത്തിൽ സാമന്ത സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് ചർച്ചയായി മാറുന്നത്.

പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പ്രവർത്തികളെ സമൂഹം എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് താരം പങ്കുവച്ച ഉദ്ധരണിയിൽ പറയുന്നത്.

"സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം ധാർമ്മികമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ധാർമ്മികമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമില്ല...എങ്കിൽ‌ ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ധാർമ്മികതയില്ല..." എന്നാണ് സാമന്ത പങ്കുവച്ച ഉദ്ധരണിയിൽ പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഏറെ നാളായി പ്രചരിച്ചിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ വിരാമമിട്ട് താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിവാഹമോചന വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നാലാം വിവാഹ വാർഷികത്തിന് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കേയായിരുന്നു ഇത്. ജീവിത പങ്കാളികൾ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾ വേർപിരിയുകയാണെന്നും ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഇനിയും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും വിവാഹമോചന വാർത്തയിൽ സ്ഥിരീകരണം അറിയിച്ച് താരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ‌

