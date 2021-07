തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആരാധകരുള്ള താരദമ്പതിമാരാണ് തെലുങ്ക് താരം അക്കിനേനി നാ​ഗചൈതന്യയും സാമന്തയും. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹശേഷം തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലെല്ലാം നാ​ഗചൈതന്യയുടെ കുടുംബപേര് തന്റെ പേരിനോട് സാമന്ത ചേർത്തുവച്ചിരുന്നു.

എന്നാലിപ്പോൾ സാമന്ത അക്കിനേനി എന്ന പേര് താരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ട്വിറ്ററിലും ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിലുമാണ് സാമന്ത അക്കിനേനി എന്ന പേര് മാറ്റി താരം എസ് എന്ന അക്ഷരം മാത്രം ഉപയോ​ഗിച്ചത്. എന്നാൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഇപ്പോഴും അത് സാമന്ത അക്കിനേനി തന്നെയാണ്. ഇതോടെയാണ് ആരാധകരും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായത്. എന്നാൽ സാമന്തയോ നാ​ഗചൈതന്യയോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

2010ൽ ​ഗൗതം മേനോന്റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങിയ തെലുങ്ക് ചിത്രം യേ മായ ചേസാവെയുടെ സെറ്റിൽ വച്ചാണ് സാമന്തയും നാ​ഗചൈതന്യയും പ്രണയത്തിലാവുന്നത്. 2017 ൽ ​ഗോവയിൽ വച്ച് നടന്ന അത്യാഢംബര ചടങ്ങിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്.

കൈനിറയെ ചിത്രങ്ങളുമായി തിരക്കിലാണ് സാമന്ത ഇപ്പോൾ. ത്രില്ലർ വെബ് സീരീസായ ദ ഫാമിലി മാൻ 2 ലെ താരത്തിന്റെ പ്രകടനം ഏറെ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. വിഘ്നേശ് ശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാത്തു വാക്കുല രണ്ട് കാതൽ ആണ് താരത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രം. സാമന്തയെ കൂടാതെ നയൻതാരയും വിജയ് സേതുപതിയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ​ഗുണശേഖർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ശാകുന്തളം, അശ്വിൻ ഒരുക്കുന്ന ​ഗെയിം ഓവർ എന്നിവയും സാമന്തയുടേതായി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.

Content highlights : Samantha changes name from Samantha Akkineni to S on social media rumours naga chaithanya samantha