വിജയ്‌സേതുപതി-തൃഷ കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങിയ 96 ന്റെ തെലുങ്ക് പതിപ്പില്‍ സാമന്ത നായികയാവുന്നു.തമിഴില്‍ ചിത്രം ഒരുക്കിയ സി പ്രേം കുമാര്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഷര്‍വാനന്ദ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍. സാമന്ത ഗര്‍ഭിണിയാണെന്നും സിനിമയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നു എന്നുമെല്ലാം വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഈ അഭ്യൂഹങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റില്‍ പറത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടി.

നേരത്തേ നടന്‍ നാഗചൈതന്യയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് ശേഷം സാമന്ത അഭിനയം നിര്‍ത്തുമെന്നും പ്രചരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സിനിമയില്‍ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് സാമന്ത. വിജയ് സേതുപതി, ഫഹദ് ഫാസില്‍, രമ്യാ കൃഷ്ണന്‍ എന്നിവര്‍ അഭിനയിക്കുന്ന സൂപ്പര്‍ ഡിലക്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇവര്‍ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പൂര്‍ത്തിയായതിന് ശേഷം പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.

നഷ്ടപ്രണയത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ 96 ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ മികച്ച വിജയം നേടുകയും നിരൂപക പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 96 ന്റെ കന്നട പതിപ്പില്‍ ഭാവനയാണ് നായിക. 99 എന്ന പേരിലാണ് കന്നടയില്‍ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

Content Highlights: Samantha Akkineni to act in 96 movie telugu remake dismissing her pregnant rumours