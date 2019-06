ഗൗതം വസുദേവ് മേനോന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത വിണ്ണൈത്താണ്ടി വരുവായാ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമാലോകത്ത് ചുവടുറപ്പിച്ച നടിയാണ് സാമന്ത. ചിത്രത്തിന്റെ തെലുങ്ക് പതിപ്പില്‍ തൃഷയുടെ റോളിലെത്തിയത് സാമന്തയുടെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായി. നാഗ ചൈതന്യയുമായുള്ള വിവാഹത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും അഭിനയത്തില്‍ സജീവമായ നടിയുടെ സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്, മജിലി എന്നീ ചിത്രങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓ ബേബി, മന്‍മഥുഡു 2, 96 റീമേക്ക് എന്നിവയാണ് ഇനി സാമന്തയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍.

സിനിമാത്തിരക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ സാമന്ത വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയുകയാണ്. തെലുങ്ക് നടനും സാമന്തയുടെ ഭര്‍ത്തൃപിതാവുമായ നാഗാര്‍ജുന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായെത്തുന്ന മന്‍മഥുഡു 2വില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ താരം മുപ്പത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം ചോദിച്ചുവെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. രാകുല്‍ രവീന്ദ്രന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി താരമായാണ് സാമന്ത എത്തുന്നത്. നടിയുള്‍പ്പെടുന്ന രംഗങ്ങള്‍ പോര്‍ച്ചുഗലിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. സിനിമയില്‍ വെറും അഞ്ചു നിമിഷം മാത്രമാണ് സാമന്തയുടെ രംഗങ്ങളുള്ളതെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ലക്ഷ്മി, വെണ്ണിലാ കിഷോര്‍, ദേവദര്‍ശിനി, റാവു രമേഷ്, നാസര്‍, അക്ഷര ഗൊഡ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നു. നാഗാര്‍ജുനയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അന്നപൂര്‍ണ സ്റ്റുഡിയോസ്, വയാകോം 18, ആനന്ദി ആര്‍ട്ട് ക്രിയേഷന്‍സ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

