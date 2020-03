ബോളിവുഡിലെ 25000 ദിവസവേതതന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സഹായവുമായി സല്‍മാല്‍ ഖാന്‍. ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് വെസ്റ്റേണ്‍ ഇന്ത്യ സിനി എപ്ലോയിസ്(FWICE) സംഘടനയിലെ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകള്‍ക്കാണ് സല്‍മാന്‍ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സല്‍മാന്റെ ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ ബിയിങ്ങ് ഹ്യൂമണ്‍ വഴിയാണ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സഹായമെത്തിക്കുക എന്ന് ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് വെസ്റ്റേണ്‍ ഇന്ത്യ സിനി എപ്ലോയിസ് പ്രസിഡന്റ് ബി.എന്‍ തിവാരി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

"സല്‍മാന്റെ ബിയിങ്ങ് ഹ്യൂമണ്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ദിവസ വേതനക്കാരെ സഹായിക്കാനായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് ദിവസം മുന്‍പാണ് അവര്‍ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലാളികള്‍ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയില്‍ ഉണ്ട്. അതില്‍ 25,000 പേര്‍ക്കാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകാത്ത അവസ്ഥ ഉള്ളത്. ഇവരെ സഹായിക്കാനാണ് ബിയിങ്ങ് ഹ്യൂമണ്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഈ 25000 പേരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പണം അവരുടെ കൈകളില്‍ തന്നെ നേരിട്ടെത്തും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണത്". തിവാരി പിടിഐയോട് വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ കോറോണ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ബോളിവുഡ് താരം അക്ഷയ് കുമാര്‍ 25 കോടി സംഭാവന നല്‍കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

