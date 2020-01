ഗോവ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വച്ച് സെല്‍ഫിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ആരാധകന്റെ ഫോണ്‍ പിടിച്ചു വാങ്ങിയ സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബോളിവുഡ് നടന്‍ സല്‍മാന്‍ ഖാനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് നാഷ്ണല്‍ സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയന്‍. സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ മാപ്പ് പറയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തെ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന് ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്തിനോട് സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ ഏറ്റവും മോശമായി പെരുമാറുന്ന സിനിമാ നടനാണെന്നും മാപ്പ് പറയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തെ പൊതുപരിപാടികളില്‍ നിന്നും മാറ്റി നിര്‍ത്തണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം.

ഗോവ ബിജെപി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും മുന്‍ എംപിയുമായ നരേന്ദ്ര സവാരിക്കറും സല്‍മാനെതിരേ രംഗത്ത് വന്നു.

ഗോവ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ അനുവാദമില്ലാതെ സെല്‍ഫിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് സല്‍മാന്‍ ഫോണ്‍ പിടിച്ചു വാങ്ങിയത്.

