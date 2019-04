സിനിമകളില്‍ ചുംബനരംഗങ്ങളും നഗ്‌നതാപ്രദര്‍ശനവും താന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ബോളിവുഡിന്റെ മസില്‍മാന്‍ സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍. താനെപ്പോഴും ക്ലീനായ സിനിമകള്‍ എടുക്കാനാണ് താത്പര്യപ്പെടുന്നതെന്നും വെബ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പലതും കണ്ട് ഷോക്കായിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നും സല്‍മാന്‍ ഡി.എന്‍.എയോട് വ്യക്തമാക്കി.

"ഒരു കാര്യം എന്റെ മനസില്‍ വ്യക്തമായുണ്ട്. എനിക്ക് എന്നും ക്ലീനായ, ആളുകളെ രസിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രമേ എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ വിചിത്രമായ ട്രെന്‍ഡുകള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നാറുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് വെബ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ റിലീസാകുന്നവ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് അവയൊന്നും കാണാന്‍ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അതും കാണുന്നവരുണ്ട്.

ഒറ്റയ്‌ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേര്‍ ഇരുന്ന് കാണുന്ന സിനിമകള്‍ക്ക് പകരം എല്ലാവര്‍ക്കും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കാണാനാകുന്ന തമാശകളുള്ള, ആക്ഷനുള്ള, റൊമാന്‍സുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ എന്റെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിക്കാനാണ് ഞാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്നെങ്കിലും എന്റെ ചിത്രത്തിന് ഒരു എ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാല്‍ അതിന് കാരണം ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളായിരിക്കും. അല്ലാതെ സിനിമയിലെ ചുംബനവും നഗ്‌നതയും ഞാന്‍ ഇഷ്ടപ്പടുന്നില്ല.

ഇത്തരം കണ്ടന്റുകള്‍ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോള്‍ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഉണ്ടെന്നറിയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെപോലും അതൊന്നും കാണാനാവില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഒപ്പമിരുന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോള്‍ ചുംബനരംഗം വന്നാല്‍ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അരോചകമായി തോന്നും"-സല്‍മാന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നോട്ടുബുക്ക് എന്ന ചിത്രമാണ് സല്‍മാന്‍ അടുത്തിടെ നിര്‍മിച്ചത്. പ്രണുട്ടന്‍ ബാല്‍, സഹീര്‍ ഇക്ബാല്‍ എന്നീ താരങ്ങളെ ബോളിവുഡിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു അത്. നോട്ടബുക്കിന് പുറമേ സഹോദരി അര്‍പ്പിതയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ആയുഷ് ശര്‍മ്മ വേഷമിട്ട ലവ്​യാത്രി നിര്‍മിച്ചതും സല്‍മാനായിരുന്നു.

Content Highlights : Salman Khan says he doesn’t endorse kissing and nudity in films Salman Khan Bollywood