ബോളിവുഡ് നടന്‍ നാന പടേക്കര്‍ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന നടി തനുശ്രീ ദത്തയുടെ ആരോപണം വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. നാനാ പടേക്കര്‍ ഈ ആരോപണം ശക്തിയുക്തം എതിര്‍ത്തു കൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍.

എനിക്ക് ഇത് മനസിലാക്കാന്‍ സമയം വേണം.എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ കാര്യം നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്ത് തന്നെയാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം സല്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു. തനുശ്രീ ദത്ത ആരോപിച്ച ലൈംഗിക ആരോപണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍.

ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് 2009ല്‍ തനിക്ക് നേരെ നടന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമത്തെ പറ്റി തനുശ്രീ തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ബോളിവുഡ് സിനിമയായ ഹോണ്‍ ഓകെ പ്ലീസ് എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനചിത്രികരണത്തിനിടെ പടേക്കര്‍ പീഡന ശ്രമം നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം.

തനുശ്രീയെ എതിര്‍ത്തും അനുകൂലിച്ചും ഒട്ടേറെ പേര്‍ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.ബോളിവുഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായി തനുശ്രീ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വിവാദമാണിതെന്നാണ് ഹോണ്‍ ഓകെ പ്ലീസ് സംവിധായകന്‍ രാകേഷ് സരംഗ് പറഞ്ഞത്.

ContentHighlights:salman khan reacts tanusree dutta issue, thanu sree dutta and nana padekkar, horn ok please movie, sex alegation case against thanusree dutta