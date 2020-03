ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍താരം സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ അനന്തരവന്‍ അബ്ദുള്ള ഖാന്‍ (38) അന്തരിച്ചു. മുബൈയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സല്‍മാന്‍ തന്നെയാണ് തന്റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ മരണവിവരം അറിയിച്ചത്. അബ്ദുള്ള ഖാനുമൊത്തുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിനൊപ്പം, 'എന്നും നിന്നോടുള്ള സ്‌നേഹം നിലനില്‍ക്കും' എന്ന അടിക്കുറിപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Will always love you... pic.twitter.com/bz0tBbe4Ny