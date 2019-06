53 വയസ്സില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍താരം സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍. ജീവിതത്തില്‍ നിരവധി പ്രണയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കാതെ തുടരുകയാണ് സല്‍മാന്‍. എന്നാല്‍ മാധ്യമങ്ങളും ആരാധകരും അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ വെറുടെ വിടാന്‍ തയ്യാറല്ല. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സമപ്രായക്കാരായ ആമീര്‍ ഖാനും ഷാരൂഖ് ഖാനുമെല്ലാം നന്നേ ചെറുപ്പത്തില്‍ വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ്.

എവിടെ ചെന്നാലും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം സല്‍മാന് നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. പുതിയ ചിത്രമായ ഭാരത് എന്ന സിനിമയുടെ പ്രചരണ പരിപാടിയിലും സല്‍മാന് ഈ ചോദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു.

ബോളിവുഡിലെ യുവതാരങ്ങള്‍ സിനിമാ തിരക്കുകള്‍ക്കിടയിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ സല്‍മാന്‍ എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം.

ഇതെക്കുറിച്ച് സല്‍മാന്‍ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ...

'ഞാന്‍ വിവാഹത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണത്. എന്നാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ ഒരു കൂട്ടുവേണം. അത്രമാത്രം'- സല്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു.

റൊമാനിയക്കാരിയായ മോഡല്‍ ലൂലിയ വാന്‍ച്വറിനെ സല്‍മാന്‍ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് ഒരു കാലത്ത് പ്രചരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്ത് വരാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങള്‍ ഏറെയായി. വിവാഹ വാര്‍ത്തയില്‍ സത്യമില്ലെന്ന് സല്‍മാനും സഹോദരി അര്‍പിതയും രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ലൂലിയയുമായി പ്രണയത്തിലാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സല്‍മാന്‍ മറുപടി നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. വിവാദമായ കേസുകളില്‍ നിന്ന് കുറ്റവിമുക്തനായാല്‍ മാത്രമേ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂവെന്ന് ഒരിക്കല്‍ സല്‍മാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അബ്ബാസ് സഫര്‍ അലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭാരത് ഈദിന് പുറത്തിറങ്ങും. കത്രീന കൈഫാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ദിഷ പട്ടാണി, ജാക്കി ഷ്‌റോഫ്, തബു, സുനില്‍ ഗ്രോവര്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങള്‍.

