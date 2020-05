ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ സല്‍മാന്‍ ഖാന് നന്ദി അറിയിച്ച് മുബൈ പോലീസ്. 1 ലക്ഷം ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസറുകളാണ് സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ മുബൈ പോലീസിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'സല്‍മാന്‍ ഖാന് നന്ദി, മുബൈ പോലീസിന് 1 ലക്ഷം ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസറുകള്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കിയതിന്', എന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ക്കേ സല്‍മാന്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ബോളിവുഡ് സമൂഹം ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നില്‍ തന്നെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ തന്റെ പുതിയ സിനിമക്കായി മേടിച്ച ട്രക്ക് ഈദ് കിറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാനായി വിട്ടു നല്‍കിയത്.

Thank you @BeingSalmanKhan for providing 1Lakh Hand Sanitizers to our @MumbaiPolice #WarAgainstVirus https://t.co/4qF5uU4IBv