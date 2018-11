വ്യാജ പോസ്റ്റുകളും പ്രചാരണങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇന്ന് സജീവമാണ്. മിക്കപ്പോഴും സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് അതിന് ഇരയാകാറുള്ളത്‌. സിനിമാ താരവും തിയേറ്റര്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുമായ സജിത മഠത്തിലിനാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു അനുഭവം നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യാജ പോസ്റ്റാണ് സജിതയുടെ ചിത്രം വച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ രാധ തമ്പുരാട്ടിയെന്ന വ്യാജേന സജിത മഠത്തിലിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റ് സജിത തന്നെയാണ് തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

'പന്തളം രാജകൊട്ടാരത്തിലെ തലമുതിര്‍ന്ന അംഗമായ രാധ തമ്പുരാട്ടി പറയുന്നു. ശബരിമലയില്‍ ഞങ്ങളുടെ പൂര്‍വികര്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയ അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച നീതിപീഠവും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും ഒരുപാട് കണ്ണീര് കുടിക്കേണ്ടി വരും.. ഇത് ഈ നാട് ഭരിച്ച രാജവംശത്തിന്റെ അമ്മയുടെ ശാപമായ് കരുതിക്കോളൂ.. ഈ മാതൃശാപം എന്നും അഗ്‌നിയായ് നീറി നില്‍ക്കട്ടേ'' എന്നാണ് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നത്.

'ഈ രാധ തമ്പുരാട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് നല്ല പരിചയം തോന്നുന്നു! (ഈ വൃത്തികേടുകള്‍ നിര്‍ത്താന്‍ എന്തു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും? please help me!' എന്ന് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് സജിത ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

കൂട്ടമായ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനെ തുടര്‍ന്ന് പോസ്റ്റ് പ്രചരിപ്പിച്ച പേജ് ഇപ്പോള്‍ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്.

നേരത്തെ, പന്തളം അമ്മയുടേതെന്ന പേരിലും ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ സമാനമായ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടന്നിരുന്നു. ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് മരിച്ച പന്തളം രാജ കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രചാരണം നടന്നത്.

Content Highlights : sajitha madathil facebook post sabarimala women entry fake post in the name of actress sajitha madathil