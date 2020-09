രാമായണകഥയെ പ്രമേയമാക്കി ഓം റൗട്ട് ഒരുക്കുന്ന പ്രഭാസ് ചിത്രമായ ആദിപുരുഷിൽ ബോളിവുഡ് താരം സെയ് ഫ് അലി ഖാൻ രാവണനായി എത്തുന്നു. നേരത്തെ ഓം റൗട്ടിന്റെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം തൻഹാജിയിലും സെയ് ഫ് അലി ഖാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു.

ഇതാദ്യമായാണ് പ്രഭാസും സെയ്ഫ് അലിഖാനും ഒന്നിക്കുന്നത്. പ്രഭാസ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സെയ് ഫ് അലി ഖാൻ ആദിപുരുഷിൽ പങ്കാളിയാകുന്നുവെന്നറിഞ്ഞതോടെ താൻ ആവേശത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹവുമൊത്ത് അഭിനയിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാസ് പറഞ്ഞു.

ആദിപുരുഷിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ജനപ്രിയതാരം പ്രഭാസുമായി ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിലും താൻ ഏറെ സന്തോഷവാനാണെന്ന് സെയ് ഫ് അലി ഖാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ത്രിഡി രൂപത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിൽ ചിത്രീകരിക്കും. കൂടാതെ തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി വിദേശ ഭാഷകളിലും ഡബ് ചെയ്യും.

ഭൂഷൺ കുമാർ, കൃഷൻ കുമാർ, ഓം റൗട്ട്, പ്രസാദ് സുതർ, രാജേഷ് നായർ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ഇപ്പോൾ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഘട്ടത്തിലാണ്. 2022 ൽ റിലീസിനായി തിയറ്ററുകളിലെത്തിക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം.

