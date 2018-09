മലര്‍ മിസ്സായെത്തി പ്രേക്ഷകഹൃദയം കവര്‍ന്ന നടിയാണ് സായ് പല്ലവി. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് സായ് പല്ലവി തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമകളിലെ മുന്‍നിര നായികമാരിലൊരാളായി മാറിയത്.

സായ് പല്ലവിയും വരുണ്‍ തേജും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച തെലുങ്കു റൊമാന്റിക്ക് ചിത്രം ഫിദയിലെ വച്ചിന്തേ എന്ന ഗാനം റെക്കോഡുകള്‍ ഭേദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ ബാഹുബലിയിലെ ഗാനങ്ങളെയും കടത്തി വെട്ടിയാണ് ഈ ഗാനം മുന്നേറുന്നത്. 15 കോടിയിലധികം പേരാണ് ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബില്‍ കണ്ടത്. നാല് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ലൈക്കും ഗാനം നേടി കഴിഞ്ഞു. ബാഹുബലിയുടെ ആദ്യഭാഗത്തെ കോന്‍ ഹെ വോ എന്ന ഗാനത്തെയും, രണ്ടാംഭാഗത്തിലെ സാഹേരേ ബാഹുബലിയെയും മറികടന്നാണ് ഫിദയിലെ പാട്ട് മുന്നിലെത്തിയത്.

കല്യാണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഗാനരംഗത്തില്‍ സായ് പല്ലവിയുടെ നൃത്തം തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റ്. 2017 സെപ്റ്റംബര്‍ 23നാണ് ഗാനം യൂട്യൂബില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തത്. വീഡിയോ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ സായ് പല്ലവിയുടെ നൃത്തരംഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രശംസ ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശേഖര്‍ കമൂലയാണ് ഫിദ സംവിധാനം ചെയ്തത്. ശക്തികാന്ത്‌ കാര്‍ത്തിക്കാണ് ഗാനത്തിന്റെ സംഗീതം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മധുപ്രിയയും, രാംകിയും ചേര്‍ന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

