താലിബാന്റെ അധീനതയില്‍ നിന്നുള്ള അഫ്ഗാനില്‍ നിന്ന് ലോകജനതയോട് അപേക്ഷയുമായി സംവിധായികയും നിര്‍മാതാവുമായ സഹ്‌റ കരീമി വീണ്ടും രംഗത്ത്. കാബൂള്‍ താലിബാന്‍ വളഞ്ഞുവെന്നും വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും സഹ്‌റ കരീമി പറയുന്നു.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കണം, ഈ വലിയ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ, നിശബ്ദരാകരുത്. അവര്‍ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാനാണ് വരുന്നത്- സഹ്‌റ കരീമി പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിലെ ജനങ്ങളുടെ നിസ്സാഹാസ്ഥ വിവരിച്ച് സഹ്‌റാ കരീമി നേരേേത്തയും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

'അവര്‍ ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു, അനേകം കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, പെണ്‍കുട്ടികളെ അവരുടെ വധുക്കളാക്കി അവര്‍ വിറ്റു. ഈ നിശബ്ദത എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാന്‍ എന്റെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യും, പക്ഷേ എനിക്ക് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സഖ്യകക്ഷികളെ വേണം''- സഹ്‌റാ കരീമി ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കത്തില്‍ പറയുന്നു.

Taliban surrounded Kabul, I were to bank to get some money, they closed and evacuated;



I still cannot believe this happened, who did happen.



Please pray for us, I am calling again:



Hey ppl of the this big world, please do not be silent , they are coming to kill us. pic.twitter.com/wIytLL3ZNu