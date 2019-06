സിനിമയില്‍ 27 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡിന്റെ കിംഗ് ഖാന്‍ ഷാരൂഖ്. താരങ്ങളുള്‍പ്പടെ നിരവധി പേരാണ് ഷാരൂഖിന് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചത്. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ പങ്കുവച്ച ട്രോള്‍ ആശംസയും അതിന് കിങ് ഖാന്‍ നല്‍കിയ മറുപടിയുമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തുന്നത്.

തന്റെ കന്നിചിത്രം ദീവാനയിലെ എന്‍ട്രീ സീന്‍ പുനരാവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ട് ഷാറുഖ് പങ്കുവച്ച ഒരു വിഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്താണ് സച്ചിന്‍ ആശംസ കുറിച്ചത്. ഷാറൂഖ് അഭിനയിച്ച സിനിമകളായ ബാസീഗാര്‍, ചക് ദേ, ജബ് തക് ഹെയ് ജാന്‍ എന്നിവയുടെ പേരുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തുള്ളതായിരുന്നു സച്ചിന്റെ ആശംസ.

ദീവാനയിലെ സീനിലേത് പോലെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് വന്നായിരുന്നു ഷാരൂഖ് ആരാധകര്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതിയോളം സിനിമയിലാണ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഷാറൂഖ് ഇത്രയുംനാള്‍ തന്നെ സഹിച്ചതിനും പിന്തുണച്ചതിനും ആരാധകര്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഇപ്പോള്‍ ഹെല്‍മെറ്റില്ലെങ്കിലും ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോള്‍ താന്‍ ഹെല്‍മറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇനി തുടര്‍ന്നും ഉപയോഗിക്കുമെന്നും വീഡിയോയുടെ അവസാനം താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇത് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സച്ചിന്‍ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഡിയര്‍ ബാസിഗാര്‍, ഒരിക്കലും ഹെല്‍മെറ്റ് വലിച്ചെറിയരുത്. ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം നിര്‍ബന്ധമായും ഹെല്‍മെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. ബോളിവുഡിലെ 27 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍, ഉടനെ കാണാം.

ഇതിന് ഷാരൂഖ് നല്‍കിയ മറുപടിയാണ് ഏറെ രസകരം. ഓണ്‍ ഡ്രൈവിലും ഓഫ് ഡ്രൈവിലും എന്തിന്, സ്‌ട്രെയിറ്റ് ഡ്രൈവില്‍ വരെ ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിക്കുന്ന സുഹൃത്തേ, വലിയ പാഠം ഞാനിപ്പോള്‍ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സച്ചിനില്‍ നിന്നാണ് ഡ്രൈവിങിന്റെ ചില പാഠങ്ങള്‍ പഠിച്ചതെന്ന് ഭാവിയില്‍ എന്റെ കൊച്ചുമക്കളോട് എനിക്ക് പറയാമല്ലോ. കുറച്ച് മീന്‍ കറിയുമായി ഉടനെ കാണാം, നന്ദിയെന്നായിരുന്നു ഷാരൂഖിന്റെ ട്വീറ്റ്.

എന്തായാലും ഇരുവരുടെയും രസകരമായ ട്വീറ്റുകള്‍ ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.

