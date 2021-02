നൂറാ വിത്ത് ലൗ, മാസ്റ്റർ പീസ് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം റോയൽ സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് വടകര, സൽമാൻ പെർഫ്യൂംസ്, ഷെരീഫ് മുണ്ടോൽ എന്നിവർ നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ടു ചിത്രങ്ങളുടെ ആരംഭം കുറിക്കൽ ചടങ്ങ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുപ്പത് ശനിയാഴ്ച്ച കൊച്ചിയിൽ നടന്നു.

ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ നിരവധി പ്രശസ്തർ, അണിയറ പ്രവർത്തകർ, അഭിനേതാക്കൾ ,ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട വലിയ സദസ്റ്റിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.

സംവിധായകൻ ജോഷിയായിരുന്നു മുഖ്യാതിഥി. തിരക്കഥാകൃത്ത് സി ബി.കെ.തോമസാണ് ആദ്യ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ശ്യാമ പ്രസാദാണ് ആദ്യ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യന്നത്. രണ്ടാമതു ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പ്രശസ്ത സംവിധായകനായ ജി.മാർത്താണ്ഡനാണ്. അജയ് വാസുദേവാണ് രണ്ടാമത് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ.

വാഴൂർ ജോസ്.

Content Highlights : Royal cinemas New Movie Directed By Shyamaprasad and Ajay Vasudev