രാജ്യത്ത് മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും സ്തോഭജനകമായ രംഗമാണ് പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം. ഇയ്യടുത്ത ദിവസമാണ് ദൂരദർശൻ പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പരമ്പരയിലെ ആ ദൃശ്യം ടിവി സ്ക്രീനുകളിൽ തെളിഞ്ഞത്. എന്നാൽ, സ്ക്രീനിലെ ആ രംഗത്തേക്കാൾ ഭയാനകമായ ഒരു ഏടിലൂടെ താൻ പിൽക്കാലത്ത് കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബി.ആർ. ചോപ്ര സംവിധാനം ചെയ്ത മഹാഭാരതം പരമ്പരയിൽ ദ്രൗപദിയുടെ വേഷം ചെയ്ത ബംഗാളി നടി രൂപ ഗാംഗുലി.

പരമ്പരയിലെ പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിന്റെ രം​​ഗം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജ്യസഭാംഗം കൂടിയായ രൂപ പാഞ്ചാലിയുടേതിന് സമാനമായ തന്റെ അനുഭവം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

2012 മെയ് 22 നാണ് അത് നടക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് മറക്കാനാകില്ലെന്നും ഇന്നും ഭീതിയോടെയാണ് താനിത് ഓർക്കുന്നതെന്നും രൂപ പറയുന്നു. ബം​ഗാളിലെ ഡയമണ്ട് ഹാർബറിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഒരു കൂട്ടമാളുകൾ അതിൽ ഒരു പോലീസുകാരനുമുണ്ടായിരുന്നു, തന്നെ കാറിൽ നിന്ന് വലിച്ചിഴച്ച് അതിക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു. ആക്രമത്തിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് രക്തസ്രാവമുണ്ടായി (ബ്രെയിൻ ഹെമറേജ്). ജീവനും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിനുശേഷം കൊൽക്കത്തയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെന്നും രൂപ പറയുന്നു.

​സിനിമയിലും ടെലിവിഷനിലും ഒട്ടനവധി അം​ഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് രൂപ ​ഗാം​ഗുലി. ബം​ഗാളി ചിത്രം അബോഷേഷേയിലെ ദൂരേ കോത്തേ എന്ന ​ഗാനത്തിന് മികച്ച ​ഗായികയ്ക്കുള്ള 2011 ലെ ദേശീയ പുരസ്കാരം രൂപയെ തേടിയെത്തി. ചിത്രത്തിൽ രൂപ, റെെമ സെൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ബം​ഗാൾ ബിജെപി ഘടകത്തിന്റെ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ വെെസ് പ്രസിഡന്റായും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും രൂപ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Roopa Ganguly actor reacts to Mahabharat Cheer Haran Scene deadly attack on her