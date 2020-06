'ആദത് സേ മജ്ബൂർ' എന്ന ടെലിവിഷൻ ഷോയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടൻ മൻമീത് ​ഗ്രെവാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മൻമീത് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലായിരുന്നു. പ്രതിഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് മുടങ്ങി. വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനിടെയാണ് കൊറണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടർന്ന് വിഷാദത്തിലായ നടൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇത് സിനിമാമേഖലയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു.

മൻമീതിന്റെ ആത്മഹത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടൻ റോണിത് റോയ് നൽകിയ ഒരഭിമുഖമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത്. അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം ഹിറ്റായിരുന്നിട്ടു പോലും മാസങ്ങളോളം താൻ ജോലിയില്ലാതെ ഇരുന്നുവെന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോലും ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റോണിത് റോയ് പറയുന്നു. 1992 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ജാൻ തേരേ നാം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് റോണിത് സിനിമയിലെത്തിയത്. ദീപക് ബാൽരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം വിജയം നേടി. എന്നാൽ തന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നീട് അരങ്ങേറിയതെന്ന് റോണിത് റോയ് പറയുന്നു.

'ജാൻ തേരേ നാം' വലിയ ഹിറ്റായി. തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വപ്നതുല്യമായ അരങ്ങേറ്റം. സിനിമയിൽ ഇനി എന്റെ കാലമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. എന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഫോണിന് മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു. നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. മാസങ്ങളോളം എന്റെ ഒരു നിർമാതാവിന്റെയോ സംവിധായകന്റെയോ വിളി എന്നെ തേടി വന്നില്ല. പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് വർഷക്കാലം എനിക്ക് നല്ല വേഷങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയ കാറും. പ്രെടോൾ അടിക്കാൻ കയ്യിൽ പെെസയില്ലാത്തതിനാൽ കാർ ഉപയോ​ഗിച്ചില്ല. ഭക്ഷണത്തിന് പോലും നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഞാൻ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ... അതുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല- റോണിത് റോയ് പറഞ്ഞു.

വില്ലനായും സഹനടനായും ബോളിവുഡിൽ പ്രശസ്തി നേടിയ നടനാണ് റോണിത് റോയ്. ഹം​ഗാമ 2, ഷംഷേര, ഭൂമി തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ.

