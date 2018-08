സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രളക്കെടുതിക്കാണ് കേരളം സാക്ഷിയായത്. രാജ്യത്തിനകത്തും നിന്നും പുറത്തു നിന്നും നിരവധി പേരാണ് കേരളത്തിന് സഹായഹസ്തം നീട്ടിയത്. പ്രളയത്തില്‍ പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനും അവര്‍ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ എത്തിക്കാനും അഹോരാത്രം പണിപ്പെടുന്ന താരങ്ങളെയും പോയ ദിവസങ്ങളില്‍ കണ്ടു. പലരും തങ്ങളാല്‍ കഴിയുംവിധം സഹായങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭവന നല്‍കുകയും ചെയ്തു. അക്കൂട്ടത്തില്‍ പങ്കാളിയാവുകയാണ് നടി രോഹിണിയും.

മറ്റുള്ളവര്‍ അഭയാര്‍ഥികളായവരുടെ ഭക്ഷണത്തിനും വസ്ത്രത്തിനും മരുന്നിനുമെല്ലാം പ്രാധാന്യം നല്‍കുമ്പോള്‍ രോഹിണി മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നത് വീടുകള്‍ നഷ്ടപെട്ടവര്‍ക്കാണ്. പലരും സ്വപ്നങ്ങള്‍ കൂട്ടിവച്ചു ഉണ്ടാക്കിയ വീടിന്റെ അടിത്തട്ട് വരെയാണ് പ്രളയം കൊണ്ടുപോയത്. അതിനൊരു പോംവഴി കണ്ടെത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് രോഹിണി. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രോഹിണി തന്റെ മനസിലെ ആശയം പങ്കുവച്ചത്. മുന്‍പ് ചെന്നൈയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിലും മറ്റുമായി നടി സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

രോഹിണിയുടെ വാക്കുകള്‍

നിരവധി പേര്‍ക്കാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ തങ്ങളുടെ ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും നഷ്ടമായത്. ആ നഷ്ടം ഒരിക്കലും നികത്താനാകുന്നതല്ല. മറ്റു ചിലര്‍ക്കാണെങ്കില്‍ ആകെയുള്ള കിടപ്പാടമാണ് നഷ്ടമായത്. അവര്‍ ഇനി എല്ലാം ഒന്നില്‍ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം. കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഞാന്‍ പൊന്നാനിയില്‍ ഒരു സ്‌കൂളിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോയിരുന്നു. അന്ന് ചെറിയ ബജറ്റിൽ വീട് വയ്ക്കുന്ന ആശയവുമായി പത്തോളം പേര്‍ അവിടെ വന്നിരുന്നു. ലാറി ബേക്കറുടെ സങ്കൽപമനുസരിച്ച് വീട് വയ്ക്കുന്ന രീതിയാണത്.

ഒരുപക്ഷെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെല്ലാന്‍ പ്രകൃതി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഓര്‍ഗാനിക്, സുസ്ഥിര വാസ്തുവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകള്‍ക്ക് വീടുകള്‍ പുതുക്കിപ്പണിയാന്‍ ഞാന്‍ സഹായിക്കും രോഹിണി പറയുന്നു.

ഈ സമയത്ത് കേരളത്തില്‍ നേരിട്ട് വന്ന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്ന് തനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാത്തതിനാല്‍ താന്‍ നേരിട്ട് പോകാതെ തന്നെ ഫണ്ടുകള്‍ ശേഖരിച്ചും നാട്ടില്‍ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി സഹകരിച്ച് ദൗത്യത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുന്നുണ്ടെന്നും രോഹിണി പറഞ്ഞു.

