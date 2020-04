കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തില്‍ അകലം പാലിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട നടന്‍ റിയാസ് ഖാനെ ആള്‍ക്കൂട്ടം മര്‍ദിച്ചതായി പരാതി. റിയാസ് ഖാന്‍ തന്നെയാണ് തമിഴ് മാധ്യമത്തില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്

ചെന്നൈയിലെ താരത്തിന്റെ വസതിക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രഭാത സവാരിക്ക് ഇറങ്ങിയ റിയാസിനെതിരേ അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം നടന്നു വരികയും ഇവരോട് ഒന്നിച്ച് നടക്കാതെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട താരത്തോട് ഇവര്‍ തര്‍ക്കിക്കുകയും കൂട്ടത്തിലൊരാള്‍ മര്‍ദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു. കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു സ്ത്രീയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ കാനതുര്‍ പൊലീസില്‍ റിയാസ് പരാതി നല്‍കി. അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.