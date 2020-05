ഋഷി കപൂര്‍, ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, ദിവ്യ ഭാരതി, അമരീഷ് പുരി തുടങ്ങിയവര്‍ അഭിനയിച്ച 1992ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ദീവാന. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ആശുപത്രിക്കിടക്കയില്‍ വിശ്രമിക്കവേ, ഋഷി കപൂറിനെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരാൾ 'ദീവാന'യിലെ പ്രശസ്തമായ ആ ഗാനം അദ്ദേഹത്തെ പാടിക്കേള്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. പാട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അതീവ സന്തോഷത്തോടെ അയാളുടെ നെറുകയില്‍ കൈവച്ച് അദ്ദേഹം ആശീര്‍വദിച്ചു. പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന നടന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ വൈറലാവുകയാണ്.

കഠിനാധ്വാനവും ഭാഗ്യവും കൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തില്‍ മുന്നേറാന്‍ സാധിക്കുകയെന്നും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭാഗ്യം നമ്മെ തുണയ്ക്കുമെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താല്‍ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ നിലകളിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അയാളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്.

ഈ വീഡിയോ നടന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് തരത്തിലാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത്. പാടിയ ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടർ ആണെന്നും വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യൂട്യൂബ് ചാനലി‍ൽ ആരോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്.

പാട്ടു പാടിക്കൊടുത്തയാൾ ‍ഡോക്ടറല്ല. വിഡിയോ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്​ റിലയൻസ്​ ഫൗണ്ടേഷൻ ആശുപത്രിയിലുമല്ല എന്നാണ്​ ലേറ്റസ്റ്റ്​ എൽ.വൈ എന്ന ന്യൂസ്​ പോർട്ടൽ പുറത്തുവിട്ട വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്​​.

Content HIghlights: Rishi Kapoor Viral video From hospital, this is not his last moments