നടൻ ഋഷി കപൂറിന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പുള്ള ഐസിയുവിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നതിനെതിരേ താരങ്ങളും ആരാധകരും. ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുന്നവർ ആരോ പുറത്ത് വിട്ട വീഡിയാ ആണിതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. രഹസ്യമായി ചിത്രീകരിച്ച ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

സംഭവത്തിൽ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് അര്‍ജുന്‍ കപൂര്‍, മിനി മാതുര്‍, കരണ്‍ വാഹി, അശോക് പണ്ഡിറ്റ്, ന​ഗ്മ തുടങ്ങിയവർ രം​ഗത്തെത്തി.

തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചതിനെയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കുറച്ച് മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടായിരിന്നുവെങ്കിൽ രോ​ഗിയോട് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും ഇവർ ചോദിക്കുന്നു.

'നടന്റെ സ്വകാര്യതക്ക് എതിരെയുള്ള കനത്ത ലംഘനമാണ്. എന്ത് സംഭവവും ആദ്യം എത്തിക്കുന്ന ചിലരുടെ ഭ്രാന്തമായ ചിന്തകളാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തികള്‍ക്കു പിന്നിൽ'- അർജുൻ കപൂർ കുറിച്ചു.

രോ​ഗിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നവരുടെ മനോനില എത്ര ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് മനി മാതുർ പറയുന്നു.

@fwice_mum raises protest over viral video of #RishiKapoor ji in ICU at HN hospital.The video is unethical -without permission &violates fundamental right to live with dignity-privacy of a legend who lived a glorious & dignified life& loved ,regarded , held in high esteem by all.