അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഋഷി കപൂര്‍ അവസാനമായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിനിമയാണ് 'ശര്‍മ്മാജി നംകീന്‍'. ഋഷി കപൂര്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗം ചിത്രീകരണവും കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ബോളിവുഡ് നടി ജൂഹി ചൗളയാണ് സിനിമയില്‍ നായിക വേഷം ചെയ്യുന്നത്. സിനിമ പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ രണ്ട്-മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് അണിയറയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

ഹിതേഷ് ഭാട്ടിയയുടെ അരങ്ങേറ്റ സിനിമയായ ശര്‍മ്മാജി നംകീന്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്‌ നടന്‍ ഫര്‍ഹാന്‍ അക്തറിന്റെ എക്‌സല്‍ എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ്‌സും റിതേഷ് സിദ്ധ്വാനിയും ചേര്‍ന്നാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡ്ക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി സിനിമ തിയ്യറ്ററില്‍ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍.

ഋഷി കപൂര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പുക്കുന്ന സിനിമയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് രംഗങ്ങള്‍ കൂടിയായിരുന്നു ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സിനിമയാണെന്നത് മുഖവിലയ്‌ക്കെടുത്ത് ഇത് ഏത് വിധേനയും പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Wishing 'SHARMAJI NAMKEEN ' all the very very best, as shooting starts to roll !! May it be one of the most charming films of 2020 ..!!😇🥰 @chintskap @ritesh_sid @FarOutAkhtar @HoneyTrehan pic.twitter.com/C2JCXo26e4