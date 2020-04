'എന്റെ എല്ലാ സഹോദരീ-സഹോദരന്‍മാരോടായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ദയവ് ചെയ്ത് അക്രമം കാണിക്കാതിരിക്കൂ.. കല്ലെടുത്തെറിയലും കയ്യേറ്റവും ഒന്നു നിര്‍ത്തൂ.. ഡോക്ടര്‍മാര്‍, നഴ്‌സുമാര്‍, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍, പോലീസുകാര്‍... ഇവരെല്ലാം അവരുടെ ജീവന്‍ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ പാടുപെടുന്നത്. ഈ കൊറോണ വൈറസ് യുദ്ധം നമുക്കൊരുമിച്ചു ജയിക്കണം.. നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു.'

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ 2ന് മധ്യപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ഇന്‍ഡോറില്‍ `കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിനെത്തിയ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു നേരെ കല്ലേറും അക്രമവുമുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രോഷം കൊണ്ട നടന്‍ ഋഷി കപൂറിന്റെ അവസാന ട്വീറ്റാണിത്. സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വളരെ സജീവമായിരുന്ന താരം രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക സംഭവങ്ങളില്‍ സ്ഥിരമായി പ്രതിക്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.

മുംബൈയിലെ എച്ച്.എന്‍. റിലയന്‍സ് ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു ഋഷി കപൂറിന്റെ അന്ത്യം. ശ്വാസതടസ്സത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

അര്‍ബുദബാധിതനായി ഏറെക്കാലമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഒരു വര്‍ഷത്തോളം അദ്ദേഹം ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.എസിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് യുഎസിലെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയില്‍ തിരികെ എത്തിയത്. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളില്‍ മിക്കവരും സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights : rishi kapoor last tweet on april 2 2020 on attack against mediacl team corona virus indore