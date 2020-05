അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടന്മാരായ ഋഷി കപൂര്‍, ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്ത ദ് കപില്‍ ശര്‍മ ഷോയിലെ എപ്പിസോഡുകള്‍ ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ പുന:സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. സോണി ടി.വിയും നടനും ഹാസ്യതാരവുമായ കികു ശര്‍ദയും ഈ കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

'നമ്മള്‍ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഋഷി കപൂറിനെ ഓര്‍ക്കാം കപില്‍ ശര്‍മ ഷോയുടെ ഇത്തവണത്തെ വാരാന്ത്യ എപ്പിസോഡില്‍'. ഋഷി കപൂര്‍ പങ്കെടുത്ത എപ്പിസോഡിന്റെ ട്രെയിലറും കികു ശര്‍ദ ട്വീറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതേരീതിയില്‍ സോണി ടി.വി.യും ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്റെ എപ്പിസോഡിന്റെ ട്രെയിലര്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ കികു ഇര്‍ഫാന്റെ എപ്പിസോഡിനെക്കുറിച്ചും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളും സോണി ടി.വിയില്‍ രാത്രി 9 മണിക്കാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്.

ഹിന്ദി മീഡിയം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇര്‍ഫാന്‍ കപില്‍ ശര്‍മ ഷോയില്‍ പങ്കെടുത്തത്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഹിന്ദി മീഡിയത്തിലെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യയും നടിയുമായ നീതു കപൂറിനൊപ്പമാണ് നടന്‍ ഋഷി കപൂര്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

