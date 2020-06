ഗർഭിണിയായ ആന സ്ഫോടകവസ്തു നിറച്ച പൈനാപ്പിൾ ഭക്ഷിച്ച് ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഒരു ജില്ലയ്ക്കും മതവിഭാ​ഗത്തിനും നേരെ നടക്കുന്ന വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരേ നടി റിമ കല്ലിങ്കൽ. സംഭവം നടന്നത് മലപ്പുറത്തല്ലെന്നും മണ്ണാർക്കാട്ടാണെന്നും ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയും അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാ​ഗവും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമാണെന്നും റിമ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കറുത്ത വർ​ഗക്കാരുടെ ജീവിതം വിഷയമാണെന്ന് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അവനവനുള്ളിലെ വംശവെറിയും ഇസ്ലാമോഫോബിയയും പരിശോധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നും റിമ കുറിക്കുന്നു.

"ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർ മുഴുവൻ മദ്രാസികൾ ആണെന്ന് കരുതുന്ന ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്ക് മണ്ണാർക്കാട് ചിലപ്പോൾ മലപ്പുറവുമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ജില്ല മുഴുവനും അവിടുത്തെ മുസ്ലിമുകളായ ജനങ്ങളും ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ‌ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വിദ്വേഷ പ്രചരണമാണ് അതിന് പിന്നിലെന്നത് തെളിവാണ്.

കറുത്തവരുടെ ജീവിതം പ്രധാനമാണ് എന്ന പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വംശവെറിയും ഇസ്ലാമോഫോബിയയും പരിശോധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. മൃ​ഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷയോ പടക്കം വച്ച് കെണിയൊരുക്കുന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തിയോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമേ അല്ല ഇപ്പോൾ. കാട്ടുപന്നിക്ക് വച്ച കെണിയാണ് ആന കടിച്ചത്. ആ സംഭവം നടന്നത് മണ്ണാർക്കാടാണ്" -റിമ കുറിച്ചു.

നേരത്തെ വിഷയത്തിൽ വിദ്വേഷ ട്വീറ്റുമായി മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകയും മുൻകേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ മനേക ഗാന്ധി രം​ഗ​ത്ത് വന്നത് വാർത്തയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണെന്നും ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയെന്നും പ്രത്യേകിച്ചും മൃഗങ്ങളോടുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്നായിരുന്നു മനേക ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം. വിഷയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് സംസ്ഥാന വനം മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മനേക ഗാന്ധിയുടെ വിദ്വേഷ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ നടി പാർവതി തിരുവോത്തും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മൃ​ഗങ്ങൾക്കെതിരേയുള്ള ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റം തന്നെയാണെന്നും എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ജില്ലയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് പുതിയ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോർത്ത് ലജ്ജ തോന്നുന്നു എന്നും പാർവതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Content Highlights : Rima Kallingal On Elephant death Hate Campaign against Malappuram and muslim population