ന്യൂഡൽഹി: 2019 ലെ ഓസ്‌കര്‍ അവാർഡിന് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക എന്‍ട്രിയായി റിമ ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത അസമീസ് ചിത്രം വില്ലേജ് റോക് സ്റ്റാര്‍സ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഫിലിം ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്.എഫ്.ഐ) നിയമിച്ച ഓള്‍ ഇന്ത്യ ജൂറിയാണ് വില്ലേജ് റോക്സ്റ്റാര്‍സ് ഓസ്‌കര്‍ എന്‍ട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മികച്ച വിദേശ ചിത്രം എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ചിത്രം മത്സരിക്കുക.

അസമിലെ ഛായ്ഗാവ് ഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സ്വന്തമായി ഒരു ഗിറ്റാര്‍ സ്വപ്നം കാണുന്ന പത്തു വയസ്സുകാരി ധുനുവിന്റെയും അമ്മയുടെയും കഥപറയുന്ന ചിത്രമാണ് വില്ലേജ് റോക്സ്റ്റാര്‍സ്. ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരമടക്കം സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രം, ടൊറന്റോ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയില്‍ ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിലും 2018ലെ മുംബൈ ചലച്ചിത്രമേളയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ വിഭാഗത്തിലും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഗിറ്റാര്‍ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ധുനുവിന്റെ സ്വപ്‌നവും ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികള്‍ മറികടന്ന് തന്റെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ധുനു എത്തുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം, രചന, നിര്‍മാണം, ചിത്രസംയോജനം, ഛായാഗ്രഹണം എന്നിവയെല്ലാം നിര്‍വഹിച്ചത് റിമ ദാസ് തന്നെയാണ്. ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറാം പതിപ്പ് 2019 ഫെബ്രുവരി 27 ന് നടക്കും.

