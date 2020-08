ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണം നേരിടുന്ന വേളയിൽ കാമുകിയും നടിയുമാ റിയ ചക്രവർത്തിയ്ക്കെതിരേ പുതിയ തെളിവുകൾ. റിയയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗം, ലഹരിക്കടത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

കഞ്ചാവ്, എംഡിഎംഎ, തുടങ്ങിയ ലഹരി മരുന്നുകൾ റിയ ഉപയോഗിക്കുകയും സുശാന്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തതായുള്ള വിവരങ്ങളാണ് വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ടൈംസ് നൗ ആണ് റിയയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഗൗരവ്, ജയ ഷാ എന്നീ ഡ്രഗ് ഡീലർമാരുമായി റിയ നടത്തിയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ചാറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്..നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ എം.ഡി ഉണ്ടോ? റിയ ​ഗൗരവിനോട് ചോദിക്കുന്നു.ശ്രുതിയുമായി സംസാരിക്കാനും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിയയും ജയയും തമ്മിലുള്ള ചാറ്റ് ആണിത്. സഹായം എത്തിച്ചതിന് ജയയോട് നന്ദി പറയുന്നുമുണ്ട്. മറ്റൊരു ചാറ്റിൽ സുശാന്തിന് ലഹരി നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Narcotics link in SSR death? WhatsApp chat exposes the 'drug conspiracy'.



CLINCHER part of CHAT 5: 'Use 4 drops in tea, let him sip it …. Give it 30-40 mins to kick in', Jaya Saha to Rhea.



Rahul Shivshankar with details on @thenewshour with Navika Kumar. | #RheaDrugsChat pic.twitter.com/2TdzxIxA6L