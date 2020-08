ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ ആത്മഹത്യയെതുടർന്ന് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. സുശാന്തിന്റെ കാമുകിയും നടിയുമായ റിയ ചക്രവർത്തിക്ക് താരത്തിന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാം​ഗങ്ങൾ രം​ഗത്തെത്തിയതും റിയക്കെതിരേ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതും വാർത്തയായിരുന്നു.

റിയയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും രണ്ട് വിഭാ​ഗങ്ങളും ബോളിവുഡിൽ ഉണ്ടായി. സുശാന്തിന്റെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച റിയയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത്. റിയയ്ക്കൊപ്പം അന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ സുർജീത്ത് സിങ്ങ് റാത്തോഡ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്.

സുശാന്തിന്റെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ച കൂപ്പർ ആശുപത്രിയിൽ സഹോദരൻ ഷോയിക് ചക്രവർത്തിക്കും അമ്മയ്ക്കും സുർജീത്തിനുമൊപ്പമാണ് റിയ എത്തിയത്. എന്നാൽ അമ്മയെയും സഹോദരനെയും മുംബൈ പോലീസ് മോർച്ചറിക്ക് അകത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ടില്ലെന്ന് സുർജിത്ത് പറയുന്നു. താനാണ് സുശാന്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് പുതപ്പിച്ചിരുന്ന തുണി മാറ്റിയതെന്നും മൃതദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച റിയ "മാപ്പ് ബാബു" എന്ന് പറഞ്ഞെന്നും കരച്ചിലടക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന റിയയെ താൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു

എന്തിനാണ് റിയ ആ സമയത്ത് സുശാന്തിനോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചതെന്ന് താൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടെന്നും സുർജിത്ത് പറയുന്നു.

സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ ആരോപണം നേരിടുന്ന വേളയിൽ റിയയും സംവിധായകൻ മഹേഷ് ഭട്ടും തമ്മിലുള്ളതെന്ന പേരിൽ സ്വകാര്യ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചതും നേരത്തെ വാർത്തയായിരുന്നു

റിയയും മഹേഷും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നേരത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.. സുശാന്തിനും റിയയ്ക്കുമിടയില്‍ മഹേഷ് കടന്നു കയറിയിരുന്നുവെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ചാറ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ. സുശാന്തുമായുള്ള ബന്ധം താൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന റിയയെ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് മഹേഷിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ.

ജൂൺ 8ന് അയച്ച സന്ദേശങ്ങളാണിത്. റിയയുടെ അച്ഛനും സുശാന്തുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിനും ആശ്വാസം പകരുന്ന വാർത്തയാണിതെന്ന സൂചനകളും ഇരുവരുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു.

‘ ഐഷ മുന്നോട്ട് യാത്ര തുടരുകയാണ്..സർ..ഉറച്ചൊരു മനസോടെയും ആശ്വാസത്തോടെയും” എന്ന് കുറിച്ചാണ് സന്ദേശം ആരംഭിക്കുന്നത്. മഹേഷ് ഭട്ട് നിർമിച്ച ‘ ജലേബി’ എന്ന സിനിമയിൽ റിയ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ഐഷ. ”നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കോൾ എനിക്കൊരു ഉണർത്തുപാട്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ മാലാഖയാണ്, അന്നും ഇന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെ” എന്നാണ് റിയ അയച്ച സന്ദേശങ്ങൾ.

‘ തിരിഞ്ഞ് നോക്കരുത്. നിനക്ക് സാധ്യമായത് ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. നിന്റെ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹമിപ്പോൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കും” എന്നാണ് മഹേഷ് ഭട്ടിന്റെ മറുപടി.

‘ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്റെ ചിറകുകൾ സ്വതന്ത്രമാക്കി. രണ്ട് തവണയും നിങ്ങളെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായി എത്തി. ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ. അങ്ങയെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഞാൻ ഭാ​ഗ്യവതിയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു..നിങ്ങളെന്നെയോർത്ത് അഭിമാനിക്കാനുള്ള അവസരം ഞാനുണ്ടാക്കും. ” റിയയുടെ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

നീയെന്റെ കുഞ്ഞാണ്. ഇപ്പോൾ നീ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് വലിയ ധൈര്യം ആവശ്യമാണ്.. തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്. മഹേഷിന്റെ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

