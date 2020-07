ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്തിന്റെ മരണത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടിയും സുശാന്തിന്റെ കാമുകിയുമായ റിയ ചക്രവർത്തി. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ ടാ​ഗ് ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള റിയയുടെ ട്വീററ്.

“ബഹുമാന്യനായ അമിത്ഷാ സാർ, ഞാൻ സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്തിന്റെ കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം നടന്നിട്ട് ഒരു മാസം പിന്നിടുന്നു. എനിക്ക് സർക്കാരിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്, നീതി നടപ്പിലാക്കപ്പെടണമെന്ന ആ​ഗ്രഹത്താൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാൻ ഞാൻ കൈകൂപ്പി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സുശാന്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച സമ്മർദ്ദം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,” റിയയുടെ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

Respected @AmitShah sir ,

I’m sushants Singh Rajputs girlfriend Rhea chakraborty,it is now over a month since his sudden demise

I have complete faith in the government, however in the interest of justice , I request you with folded hands to initiate a CBI enquiry..part 1 ..