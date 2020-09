നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുതിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നടി റിയ ചക്രവർത്തി അറസ്റ്റിന് തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ.

റിയയെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഇതെല്ലാം റിയയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്നും അവരുടെ അഭിഭാഷകൻ സതീഷ് മനേഷിൻഡെ വ്യക്തമാക്കി.

റിയ ചക്രവർത്തി അറസ്റ്റ് നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്. അവരെ തേടിപ്പിടിച്ച് വേട്ടയാടുകയാണ്. സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റമാണെങ്കിൽ റിയ തന്റെ സ്നേഹത്തിന് പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കും. മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി അവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. സതീഷ് പറയുന്നു.

മുംബൈ പൊലീസിന്റെ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ എൻസിബി ഓഫിസിൽ ഹാജരായ റിയയെ ആദ്യം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സഹോദരൻ ഷൗവിക് ചക്രവർത്തി, സുശാന്തിന്റെ മാനേജരായിരുന്ന സാമുവേൽ മിരാൻഡ എന്നിവരോടൊപ്പവും ചോദ്യം ചെയ്യും.

ലഹരിവസ്തുക്കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തതിനും വിൽപ്പന നടത്തിയതിനുമായിരുന്നു ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. റിയയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാമുവൽ വഴി സുശാന്തിനായി മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഷൗവിക് അന്വേഷണോദ്യോ​ഗസ്ഥരോട് സമ്മതിച്ചിരുന്നു

ഷൗവിക്കിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം താൻ ലഹരി മരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് നൽകിയതായി സാമുവലും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സാമുവലും ഷൗവിക്കും തമ്മിൽ നടന്ന പണമിടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടോളം തവണ ഇരുവരും തമ്മിൽ പണമിടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പലതിനും റിയയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ് ഉപയോ​ഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഇതാണ് റിയയ്ക്ക് കുരുക്കാവുന്നത്.

Content Highlights :Rhea Chakraborty Ready For Arrest says her lawyer sushanth singh rajput Case