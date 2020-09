നടൻ സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ റിയ ചക്രബർത്തി ഉടൻ അറസ്റ്റിലായേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ റിയയുടെ സഹോദരൻ ഷൗവിക്കിന്റെയും റിയയയുടെ മാനേജർ സാമുവൽ മിറാൻഡയുടെയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

റിയയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാമുവൽ വഴി സുശാന്തിനായി മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഷൗവിക് അന്വേഷണോദ്യോ​ഗസ്ഥരോട് സമ്മതിച്ചു.

ഷൗവിക്കിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം താൻ ലഹരി മരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് നൽകിയതായി സാമുവലും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സാമുവലും ഷൗവിക്കും തമ്മിൽ നടന്ന പണമിടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടോളം തവണ ഇരുവരും തമ്മിൽ പണമിടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പലതിനും റിയയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ് ഉപയോ​ഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതാണ് റിയയ്ക്ക് കുരുക്കാവുന്നത്. താരത്തോട് ശനിയാഴ്ച്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ പോലീസ് നേരത്തേ അവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.ഷൗവിക്കിനെയും സാമുവലിനെയും ശനിയാഴ്ച്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ ഇതുവരെ 7 പേർ അറസ്റ്റിലായെന്ന് അന്വേഷണ തലവൻ കെ.പി മൽഹോത്ര മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

Content Courtesy: Zee news

Content highlights :Rhea Chakraborty might get arrested brother Showik confesses to NCBthat he used to buy drugs for Sushant on behest of Rhea