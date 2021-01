മുംബൈയിൽ പുതിയ വീട് അന്വേഷിച്ച് ബോളിവുഡ് നടി റിയ ചക്രബർത്തി. ലഹരി മരുന്ന് ഇടപാട് കേസിൽ ജയിൽ മോചിതയായ ശേഷം മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് താരം ആദ്യമായി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. സഹോദരൻ ഷൗവിക് ചക്രവർത്തിയും താരത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാതെ നടന്നു നീങ്ങിയ താരത്തിന്റെ ടീ ഷർട്ടിലെ വാചകങ്ങളും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. 'സ്നേഹമാണ് ശക്തി' എന്നാണ് താരത്തിന്റെ ടി ഷർട്ടിലെ വാചകങ്ങൾ.

നേരത്തെ എൻ.സി.ബി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായപ്പോൾ താരം ധരിച്ചിരുന്ന ടി ഷർട്ടിലെ വാക്യങ്ങളും ഇതുപോലെ ശ്ര​ദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പുരുഷാധിപത്യത്തിനെതിരേയുള്ള സന്ദേശം ഉയർത്തുന്ന വാക്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ തരം​ഗം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

നടനും റിയയുടെ കാമുകനുമായ സുശാന്ത് സിങ്ങ് രാജ്പുതിന്റെ ആത്മഹത്യയെ തുടർന്നുണ്ടായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ബോളിവുഡിനെ പിടിച്ചുലച്ച ലഹരിമരുന്ന് വിവാദം ആളിക്കത്തുന്നത്. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോ​ഗിച്ചതിനും ഇടപാട് നടത്തിയതിനും റിയയെയും സഹോദരനയെും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പിന്നാലെ ബോളിവുഡിലെ മറ്റ് പല പ്രമുഖരുടെയും പേരുകൾ പുറത്ത് വന്നതും വാർത്തയായി. 2020 ഒക്ടോബറിലാണ് റിയ ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

ഉപാധികളോടെയാണ് ഹൈക്കോടതി റിയക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കാനും പാസ്‌പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനും കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശത്തേക്ക് പോകരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ രണ്ടിനാണ് ഷൗവിക്കിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്.

