ഓസ്കർ ലഭിച്ചശേഷം ബോളിവുഡിൽ അവസരം കുറഞ്ഞുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി റസൂൽ പൂക്കുട്ടി. ട്വിറ്ററിൽ സംവിധായകൻ ശേഖർ കപൂറുമായി സംവദിക്കവെയാണ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തുവന്നത്. ബോളിവുഡിൽ തനിക്കെതിരെ വലിയൊരു സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ ആർ റഹ്മാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.

ഓസ്കർ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ബോളിവുഡിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ റഹ്മാൻ നേരിട്ടിരുന്നതായി ശേഖർ കപൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 'റഹ്മാൻ, താങ്കൾക്ക് പറ്റിയതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? താങ്കൾ ഓസ്കർ നേടി. ബോളിവുഡിന്റെ അന്ത്യചുംബനമാണ് ഓസ്കർ എന്നാണ് പറയാറ്. ബോളിവുഡിലും പിടിച്ചുനിർത്താൻ പറ്റാത്ത പ്രതിഭയാണ് താങ്കൾ എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്', ഇതായിരുന്നു സംവിധായകന്റെ വാക്കുകൾ.

ഇതിനു മറുപടിയായാണ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചത്. ഓസ്കർ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം തനിക്ക് ഹിന്ദി സിനിമയിൽ നിന്നും ഫോൺകോളുകൾ വരാതായെന്നും പ്രാദേശിക സിനിമകളാണ് തനിക്ക് തുണയായതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മുഖത്തു നോക്കി 'നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ട' എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഉടമകൾ വരെയുണ്ട്. ശേഖർ കപൂറാണ് തന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്നും തന്നെ വിശ്വസിച്ച് തനിക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന വളരെ കുറച്ചുപേരേ ഉള്ളൂവെന്നും റസൂൽ പൂക്കുട്ടി പറയുന്നു.

അന്ന് ഹോളിവുഡിലേക്ക് കടക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നുവെന്നും തനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകണമെന്നും കരുതിയാണ് ഇവിടെ നിന്നതെന്നും റസൂൽ പൂക്കുട്ടി പറയുന്നു. ഓസ്കർ ശാപമാണ് തനിക്കുണ്ടായതെന്നും ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാമതെത്തുക, തിരസ്കരിക്കപ്പെടുക.. അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം അവസ്ഥകളിൽ കൂടിയും താൻ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും റസൂൽ പൂക്കുട്ടി പറയുന്നു.

2009ൽ 'സ്ലം ഡോഗ് മില്യണെയർ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് എ ആർ റഹ്മാനും റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയും ഓസ്കർ നേടിയത്.

