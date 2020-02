എം.ടി-ഹരിഹരന്‍ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ 1998ല്‍ പുറത്തു വന്ന ചിത്രമായിരുന്നു എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി. എം ടി വാസുദേവന്‍ നായരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഭൂകമ്പങ്ങള്‍ എന്ന കഥ പ്രമേയമാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ജാനകിക്കുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് നടി ജോമോളിനെ സംസ്ഥാന ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ തേടിയെത്തിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് രണ്ട് നായികമാരെ അവതരിപ്പിച്ചത് ചഞ്ചലും രശ്മി സോമനുമായിരുന്നു. ശരത് ദാസ് ആയിരുന്നു നായകന്‍.

സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഓര്‍മ്മച്ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി രശ്മി സോമന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ. ചഞ്ചലിനും ജോമോളിനുമൊപ്പം രശ്മി നില്‍ക്കുന്നതാണ് ചിത്രം. ചിത്രത്തിനു ചുവടെ സ്‌നേഹം പങ്കുവെച്ച് ജോമോളും കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുസൃതിക്കാരിയായ നായിക ജാനകിക്കുട്ടിയ്ക്കും ചുരുണ്ട മുടിയും വെള്ളാരംകണ്ണുള്ള കുഞ്ഞാത്തോല്‍ യക്ഷിയ്ക്കും ഒപ്പം സരോജിനി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തില്‍ രശ്മി സോമന്‍ അഭിനയിച്ചത്. നായകന്‍ ശരത്തിന്റെ കാമുകിയുടെ വേഷമായിരുന്നു രശ്മിയ്ക്ക്.

എം.ടിയുടെ തന്നെയായിരുന്നു തിരക്കഥ. ഛായാഗ്രഹണത്തിന് ഹരി നായര്‍ക്കും സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഗൃഹലക്ഷ്മി ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ പി വി ഗംഗാധരന്‍ ആയിരുന്നു നിര്‍മാണം. കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരി വരികളെഴുതി ഈണമിട്ട എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടിയിലെ ഗാനങ്ങളും മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരങ്ങളാണ്.

Content Highlights : reshmi soman shares old pic from ennu swantham janakikkutty with chanchal and jomol