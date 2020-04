ലോക്ഡൗണിനിടയില്‍ നടി മനോരമയുടെ മകന്‍ ഭൂപതിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അമിതമായി ഉറക്കഗുളികകള്‍ കഴിച്ച് ആരോഗ്യം വഷളായതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. മദ്യത്തിനടിമയായ ഭൂപതി ലോക്ഡൗണില്‍ മദ്യം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോള്‍ ഉറക്കഗുളികകള്‍ കഴിച്ചാതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ചെന്നൈയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇയാള്‍ ചികിത്സയിലുള്ളതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

വിവാഹമോചിതയായ ശേഷം മകനുമൊത്ത് സിനിമാജീവിതവുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു മനോരമ. 2015ലാണ് നടി അന്തരിച്ചത്.

Content Highlights : reports say actress manorama son hospitalised due to overdose of sleeping pills in lock down