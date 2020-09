ബോളിവുഡ് നടന്‍ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടിയും സുശാന്തിന്റെ കാമുകിയുമായ റിയ ചക്രബര്‍ത്തിക്കെതിരേ നടക്കുന്ന മാധ്യമ വിചാരണയെ വിമർശിച്ച് ഒട്ടനവധി പേർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ജാ​ഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കുന്ന കേസിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഇടപെടരുതെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു. ഇത്തരം പരസ്യവിചാരണയ്ക്ക് ഇരയാകുന്ന ആദ്യ നടിയല്ല റിയ. ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്ന താരമാണ് നടി രേഖ. 1990ല്‍ ഭര്‍ത്താവ് മുകേഷിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ രേഖ നേരിട്ട മാധ്യമ വിചാരണയെക്കുറിച്ച് ​ഗായിക ചിൻമയി ശ്രീപാദ പങ്കുവച്ച ഒരു ട്വീറ്റ് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാണ്.

രേഖയുടെ ജീവചരിത്രമായ രേഖ; ദി അണ്‍ടോള്‍ഡ് സ്‌റ്റോറ്റിയിലെ ഒരു ഭാഗം പങ്കുവച്ചായിരുന്നു ചിൻമയിയുടെ കുറിപ്പ്. 1990 ലായിരുന്നു രേഖയെ ഡൽഹിയിൽ വ്യവസായിയായിരുന്ന മുകേഷ് അ​ഗർവാൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആ ദാമ്പത്യത്തിന് അധികം ആയുസ്സുണ്ടായില്ല. രേഖ ലണ്ടനിലായിരുന്ന സമയത്ത് മുകേഷ് അ​ഗർവാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഭാര്യയുടെ ഷാൾ ഉപയോ​ഗിച്ചായിരുന്നു മുകേഷ് തൂങ്ങിമരിച്ചത്. എന്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന കുറിപ്പ് എഴുതിവച്ചായിരുന്നു മുകേഷിന്റെ മരണം.

മുകേഷിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് രേഖ നേരിട്ട ആരോപണങ്ങൾ അതിഭീകരമായിരുന്നു. രേഖയെ കൊലപാതകിയെന്നും ദുര്‍മന്ത്രവാദിനിയെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു. മുകേഷ് കടുത്ത വിഷാദത്തിന് അടിമയായിരുന്നുവെന്നാണ് രേഖ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ മുകേഷിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം ഒരു നടിയാണെന്നാരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും സഹോദരനും രംഗത്തെത്തി. മുകേഷിന്റെ അമ്മ രേഖയ്ക്ക് മേൽ ശാപവാക്കുകൾ ചൊരിഞ്ഞു. കൂടാതെ സിനിമാമേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള സുഭാഷ് ഗായും അനുപം ഖേറും രേഖയെ രൂക്ഷമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകി, ദുർമന്ത്രവാദിനി തുടങ്ങി നിരവധി വിശേഷണങ്ങളാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ രേഖയ്ക്ക് ചാര്‍ത്തിക്കൊടുത്തത്.

Content Highlights: Rekha actress Became a 'witch' after her husband Mukesh Aggarwal's death, Anupam Kher, subhash ghai