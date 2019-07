സിനിമാഭിനയം നിര്‍ത്തുകയാണെന്ന് നടി സൈറ വസീം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സിനിമാലോകത്ത് ചര്‍ച്ചാവിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രമുഖരില്‍ പലരും ആ വാര്‍ത്തയ്ക്ക് പ്രതികരണങ്ങളറിയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി. സൈറയുടേത് ബാലിശമായ തീരുമാനമായിപ്പോയെന്ന് എഴുത്തുകാരി തസ്ലീമാ നസ്‌റിനും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നടിയും നിര്‍മ്മാതാവുമായ രവീണ ടണ്ടനും വിഷയത്തില്‍ വിയോജിപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കടുത്ത ഭാഷയിലായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

Doesn't matter if two film olds are ungrateful to the industry that have given them all. Just wish they'd exit gracefully and keep their regressive views to themselves .

- Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 30, 2019

രണ്ടു സിനിമകള്‍ മാത്രം ചെയ്ത് സിനിമാഭിനയം നിര്‍ത്തുന്നുവെന്ന് പറയുന്നവരെ വിലവയ്‌ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അവര്‍ സന്തോഷപൂര്‍വം ഇറങ്ങിപ്പോകട്ടെയെന്നുമാണ് രവീണ ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. സൈറയുടേത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും അതു മാനിക്കാതെ, കുറ്റം മാത്രം കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ എന്തു കാര്യമെന്നും പലരും ചോദിച്ചു. അഭിനയം നിര്‍ത്തുക എന്നത് സൈറയുടേത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും അതിനെ താന്‍ മാനിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് തന്നെ അസ്വസ്ഥയാക്കുന്നതെന്നും രവീണ റീട്വീറ്റിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. വിമര്‍ശനങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് ആദ്യ ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സൈറയുടെ പ്രസ്താവന വായിച്ചയുടന്‍ താന്‍ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞ് ക്ഷമാപണം നടത്തിയാണ്‌ രവീണ ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്തത്.

'ഞാന്‍ എന്റെ സിനിമാ വ്യവസായത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു. അത് എല്ലാവര്‍ക്കുമായി നല്‍കുന്ന അവസരങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു..സിനിമാഭിനയം നിര്‍ത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം മാത്രമാണ്, കാരണം എന്തു തന്നെ ആയാലും അത് കൈയില്‍തന്നെ വച്ചുകൊള്ളൂ. ഈ വ്യവസായത്തില്‍ ഏവരും തോളോടു തോള്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മതം, ജാതി, നിങ്ങള്‍ എവിടെ നിന്നും വരുന്നു,അത്തരത്തിലുള്ള വേര്‍തിരിവുകള്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല.' പിന്നീട് രവീണ തന്റെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി.

വെള്ളിത്തിരയിലെ ജീവിതം തന്റെ മതത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചാണ് സൈറ സിനിമയില്‍ നിന്നു വിട്ടുനില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

അഞ്ച് വര്‍ഷം മുന്‍പ് താനെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം തന്റെ ജീവിതത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിച്ചെന്ന് സൈറ സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞു. ബോളിവുഡില്‍ കാലു കുത്തിയപ്പോള്‍ അതു തനിക്ക് പ്രശസ്തി നേടിത്തന്നു, പൊതുമധ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി, പലപ്പോഴും യുവാക്കള്‍ക്ക് മാതൃകയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഈ വ്യക്തിത്വത്തില്‍ താന്‍ സന്തോഷവതിയല്ലെന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് സൈറ പറഞ്ഞു.

'എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലും തൊഴില്‍ രീതിയിലും എനിക്ക് സന്തോഷം ലഭിച്ചില്ല. ഈ രംഗത്തോട് ചേര്‍ന്ന് പോകാന്‍ കഴിയുമെങ്കിലും ഇത് എന്റെ സ്ഥലമായി അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. ഒരുപാട് സ്‌നേഹവും പിന്തുണയും സിനിമാലോകത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചു, എന്നാല്‍ ഇത് എന്നെ അജ്ഞതയിലേക്ക് നയിച്ചു. ബോധപൂര്‍വമല്ലാതെ ഞാന്‍ എന്റെ വിശ്വാസത്തില്‍ നിന്നും അകന്നു. എന്റെ വിശ്വാസത്തില്‍ നിരന്തരം ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തുന്ന ജോലിയില്‍ ഞാന്‍ തുടര്‍ന്നപ്പോള്‍ എന്റെ മതവുമായും അള്ളാഹുവമായുള്ള എന്റെ ബന്ധത്തിനത് ഭീഷണിയായി. ഞാന്‍ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നും, ഇത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാന്‍ വിശ്വസിച്ചു. എനിക്ക് ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നഷ്ടമായി എന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസിലായി', സൈറ കുറിച്ചു.

ഖുറാനും അള്ളാഹുവിന്റെ മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുമാണ് തന്നെക്കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുപ്പിച്ചതെന്നും ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനം മാറ്റാന്‍ കാരണമായതെന്നും കുറിപ്പിലൂടെ സൈറ പറഞ്ഞു. വിജയങ്ങളോ, പ്രശസ്തിയോ , അധികാരമോ, സമ്പത്തോ ഒരുവന്റെ വിശ്വാസത്തെയും സമാധാനത്തെയും നഷ്ടപെടുത്തുന്നതോ പണയപ്പെടുത്തുന്നതോ ആവരുതെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് സൈറ തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

മതവിശ്വാസത്തെ ബാധിച്ചതിനാലാണ് സിനിമയില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കുന്നതെന്ന് സൈറ പറഞ്ഞതാണ് രവീണയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ആരെ ഭയന്നാണ് നടി ഇങ്ങനെയൊരു കുറിപ്പെഴുതിയത് എന്നും രവീണ അത്ഭുതപ്പെട്ടു.ആത്മീയതയോടുള്ള ഇഷ്ടം നല്ലതു തന്നെ. പക്ഷേ അതു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ തരം താഴ്ത്തരുത്. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ആക്രമങ്ങളുണ്ടായാല്‍ ആദ്യം പ്രതികരിക്കുന്നത് താന്‍ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും രവീണ പറഞ്ഞു.

