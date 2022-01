1999 ലെ കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധത്തില്‍ തന്റെ പേരില്‍ ബോംബ് വര്‍ഷിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി ബോളിവുഡ് നടി രവീണ ഠണ്ടന്‍. പരസ്പരമുള്ള വീറും വാശിയും മത്സരവും വര്‍ധിക്കുമ്പോള്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ എഴുതിയ ബോംബ് വര്‍ഷിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തില്‍ പതിവുള്ളതാണ്. പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ ഇഷ്ട ബോളിവുഡ് നടിയായിരുന്നു രവീണ.

അതുതന്നെയാവണം 'നവാസ് ഷെരീഫിന് രവീണ അയക്കുന്നു' എന്നെഴുതിയ ബോംബ് പാകിസ്താന്‍ പക്ഷത്തിലേക്ക് വര്‍ഷിക്കാനുള്ള കാരണമായത്. ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യം വ്യാപകമായികൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ബോംബിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചത്. ഇതെക്കുറിച്ച് രവീണ ഒരിക്കല്‍ പോലും പരസ്യപ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ ഇതെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് താരം.

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും രവീണ പറയുന്നു.

ഇതെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ അറിയുന്നത് പോലും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ്. എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും ഞാന്‍ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും സമാധാനത്തിലെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അക്രമം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, സംസാരിച്ച് ധാരണയിലെത്തേണ്ടതാണ്- രവീണ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Raveena Tandon reacts to bombs sent to Pakistan's Nawaz Sharif, Kargil war