തെന്നിന്ത്യൻ നടി രശ്മിക മന്ദാന ബോളിവുഡിലേക്ക്. സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് മല്‍ഹോത്ര നായകനാകുന്ന 'മിഷൻ മജ്നു' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് രശ്മികയുടെ ബോളിവുഡ് അരങ്ങേറ്റം.

ശാന്തനു ബാഗ്ചി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം യഥാര്‍ത്ഥ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. റോ ഏജന്റായാണ് ചിത്രത്തിൽ സിദ്ധാർഥ് വേഷമിടുന്നത്. 70 കളിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഒരു ഒപ്പറേഷന്‍റെ കഥയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റേതാണെന്നാണ് സൂചന.

റോണി സ്ക്രൂവാല, അമർ ബൂട്ടാല, ​ഗരിമ മെഹ്ത എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും.

The deadliest covert operation undertaken by our intelligence agency behind enemy lines !

Presenting the first look of #MissionMajnu pic.twitter.com/gYtLkWJKVA